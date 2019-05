Evil: terrore e paranormale nel primo teaser trailer della nuova serie con Mike Colter

CBS ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Evil, nuova serie che affronta il delicato tema del soprannaturale e che arriverà prossimamente in onda sul network americano.

La tagline principale dello show, come ripetuta anche nel filmato della durata di appena 34 secondi, è la seguente: "Ci sono persone in questo mondo che sono... il male". Creata e scritta da Robert e Michelle King, Evil vede come protagonista Katja Herbers, nota ai più per aver fatto parte del cast della seconda stagione di Westworld (in cui interpretava la figlia dell'Uomo in Nero). Del cast principale fanno parte anche Mike Colter, alla prima prova dopo l'esperienza in Luke Cage, serie Netflix/Marvel cancellata dopo la seconda stagione, e Aasif Mandvi. Come co-star troviamo anche Michael Emerson, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

Evil è in sostanza un dramma psicologico con tinte soprannaturali che esamina e mette al centro il confronto eterno tra scienza e religione, e le origini del male. La serie segue le vicende di una psicologa forense del tutto scettica nei confronti del paranormale, interpretata dalla Herbers, che unisce le forze a un aspirante prete (Colter) e a un carpentiere (Mandvi) per investigare il catalogo di supposti miracoli della Chiesa, così come le possessioni demoniache e i fenomeni inspiegabili avvenuti nel corso degli anni.

Alla regia c'è lo stesso Robert King, che svolge anche la funzione di produttore esecutivo insieme a Michelle e a Liz Glotzer. La serie andrà in onda prossimamente su CBS.