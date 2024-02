Ewan McGregor con i baffi vi sorprenderà nelle prime foto di A Gentleman in Moscow!

A Gentleman in Moscow è sicuramente una produzione nella quale ai più farà strano vedere come protagonista Ewan McGregor, talmente la sua figura è associata al franchise di Star Wars, nel quale interpreta l'iconico maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Però non bisogna dimenticare che l'attore ha dimostrato da sempre la sua bravura anche in altri ruoli.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione della serie Kenobi, in cui McGregor torna nuovamente nei panni del maestro di Anakin Skywalker, sembra che la star sia pronta a mostrarsi con un un ruolo del tutto inedito.

Si tratta di Alexander llych Rostov, e sarà il protagonista della nuova mini serie A Gentleman in Moscow. Come potete vedere andando in calce a questa notizia, la rivista Vanity Fair ci mostra delle nuove immagini del tutto inedite dello show, tratto da un romanzo di Amor Towles.

Secondo lo showrunner si tratterà di: "Andare in una direzione molto serie, senza però farsi mancare un po' di ironia e di leggerezza nella vita. Questa per noi non è solo una serie storica, è decisamente molto di più".

Voi che cosa vi aspettate da questa nuova produzione? In attesa di saperne di più, intanto vi lasciamo qui di seguito la nostra recensione di Doctor Slepp, altra trasposizione cinematografica di un noto romanzo.