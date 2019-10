Ewan McGregor conferma che la serie su Obi-Wan Kenobi doveva essere un film

Dopo aver rivelato di essere a conoscenza del progetto già da quattro anni, Ewan McGregor ha confermato che la serie su Obi-Wan Kenobi era stata pensata inizialmente come un regolare film di Star Wars.

Con l'arrivo degli spin-off A Star Wars Story, di cui hanno fatto parte Solo e Rogue One, si era vociferato che uno dei capitoli in cantiere potesse essere una pellicola dedicata al Maestro di Anakin, ma a causa del flop al botteghino di Solo il franchise ha preso un'altra direzione.

"Non è sempre stata una serie, almeno inizialmente" ha detto McGregor durante un'intervista con Comingsoon.net per la promozione di Doctor Sleep. "Quando abbiamo iniziato a parlarne non era ancora concreata, ma tutto è cambiato rapidamente. È davvero eccitante a che punto siamo arrivati. Mi piace molto l'idea di raccontare la storia in diverse ore invece che in un solo colpo. Credo che sarà davvero forte."

Composta da sei episodi della durata di un'ora, la serie entrerà in produzione verso l'estate 2020 in vista di una potenziale uscita su Disney+ nel 2021. Lo show sarà ambientato otto anni dopo La Vendetta dei Sith e mostrerà dunque le conseguenze dirette dell'Ordine 66.

McGregor tornerà dal 31 ottobre sul grande schermo nel sequel di Shining, dove vestirà i panni di un cresciuto Jack Torrance. Qui trovate il trailer di Doctor Sleep.