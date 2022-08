Ewan McGregor: 'Dopo Trainspotting pensavo di non essere adatto per Star Wars'

Mentre continuano le incertezze su Obi-Wan Kenobi 2, Ewan McGregor ha ammesso di aver avuto molte reticenze all'inizio ad accettare la sua inclusione nel franchise di Star Wars, soprattutto dopo la sua partecipazione a Trainspotting, il film cult del 1996 diretto da Danny Boyle.

"Ho davvero dovuto pensarci molto", ha detto McGregor durante il podcast "Smartless", condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. "Perché è arrivato subito dopo quel periodo di Trainspotting, e a quel punto ero così pieno di me stesso".

McGregor ha poi aggiunto scherzando: "Ero tropo su di giri, ero tipo, 'Sono l'attore di Danny Boyle. Sono un fottuto tipo alternativo. Sono l'oasi dell'industria cinematografica britannica', e quindi poi quando è venuto fuori Star Wars ho detto: 'Non so se voglio farlo. Questo non sono io'. Mi piaceva molto essere questo tipo di antieroe. Mi sentivo un attore indipendente britannico. Mi sentivo come se questo mi definisse".

Suo zio, Denis Lawson, era anche in tutti e tre i film originali di Star Wars e lo ha messo in guardia su questo franchise, dicendo: "Se vuoi una carriera dopo i 30 anni, non farlo". Al contrario invece, il regista Danny Boyle lo ha incoraggiato.

McGregor ha poi spiegato che l'incontro con George Lucas lo ha spinto ad accettare il ruolo di Obi-Wan Kenobi, personaggio per cui ha nutrito una forte ammirazione sin da bamabino: "A quel tempo, ero così attaccato all'idea di quando ero un bambino. Avere la possibilità di essere quel personaggio e interpretare il giovane Alec Guinness è stato davvero fantastico. Ero davvero felice di essere coinvolto in qualcosa di così grande e di far parte della sua leggenda, perché l'ho adorato. Quando ero un ragazzino, amavo quei film. Avevo sei o sette anni quando uscì il primo. In qualche modo sono parte di me".

Obi-Wan Kenobi non è la serie in cui speravamo ma, nonostante ciò sembra che Ewan McGregor non si sia mai pentito del suo ingresso nel franchise di Star Wars. Voi cosa ne pensare delle sue dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.