Ewan McGregor, i fan di Star Wars festeggiano il 50° compleanno di Obi-Wan Kenobi

L'ultima apparizione di Ewan McGregor nel ruolo risale al 2005, in La vendetta dei Sith, con i fan che non vedono l'ora di rivederlo nei panni dell'iconico Jedi. E lo stesso attore è ben contento di tornare nei panni di Kenobi, dopo anni in cui ha sempre rimarcato la sua voglia di riprendere il personaggio. Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi nei tre film della trilogia prequel: La minaccia fantasma (1999), L'attacco dei cloni (2002) e La vendetta dei Sith (2005). Ora è pronto a tornare nella serie completamente dedicata ad uno dei personaggi più amati dello Star Wars Universe. Nella prima trilogia un anziano Ben Kenobi venne interpretato da Alec Guinness mentre la versione giovane di Obi-Wan, da padawan di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) a maestro Jedi di un ambizioso Anakin Skywalker (Hayden Christensen), destinato a diventare uno dei villain più conosciuti e temuti nella storia del cinema. Nella serie Obi-Wan Kenobi non ci sarà Jar Jar Banks , uno dei personaggi più criticati dai fan della saga. Ma quale potrebbe essere la storia raccontata in Obi-Wan Kenob i? Scopritelo nel nostro approfondimento dedicato allo show di Star Wars.

Nella settimana in cui LucasFilm ha annunciato il cast completo della serie Obi-Wan Kenobi, la star dello show, Ewan McGregor , ha compiuto il 50° compleanno. Oltre al successo ottenuto con Trainspotting, Moulin Rouge!, Velvet Goldmine e Beginners, McGregor è noto in tutto il mondo per il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella seconda trilogia di Star Wars.

