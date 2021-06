Ewan McGregor, la figlia Clara morsa da un cane condivide la sua storia su Instagram

Brutta avventura per la figlia primogenita di Ewan McGregor, Clara, costretta a recarsi al pronto soccorso dopo esser stata morsa da un cane sul volto, come dimostra la foto pubblicata da lei stessa sui social alla première di The Birthday Cake, film del quale figura tra le produttrici, con il padre tra i protagonisti del cast.

"Quando il morso di un cane ti spedisce al pronto soccorso poco prima del red carpet... grazie @themobmuseum per averci ospitato, @thebirthdaycakemovie esce nelle sale e in VOD il 18 giugno!" ha scritto Clara McGregor su Instagram.

Nonostante la disavventura la figlia della star di Trainspotting - leggete la nostra recensione del film di Danny Boyle - sembra non aver perso il buonumore, scherzando anche sulle sue ferite in alcune storie:"Il trucco per gentile concessione dei denti del cane".



Clara McGregor ha partecipato alla première e ha posato regolarmente sul red carpet al fianco della sorella Esther, al regista Jimmy Giannopoulos e ai membri del cast Joe D'Onofrio e Tyler Dean Flores. Nel cast di The Birthday Cake ci sono Ewan McGregor, Val Kilmer, Lorraine Bracco, William Fichtner e Luis Guzmán.

Oltre a far parte della lista di produttori, Clara McGregor partecipa al film anche in qualità d'interprete; la trama del film racconta la storia del giovane italiano Giovanni (Shiloh Fernandez) che porta avanti a malincuore la tradizione di famiglia che vuole la consegna di una torta a suo zio, in questo caso per ricordare il decimo anniversario della morte di suo padre. Nel corso del tragitto Giovanni diventa testimone di un omicidio che lo conduce a scoprire la verità dietro la morte del padre.



Ewan McGregor tornerà nei panni di Obi-Wan Kenobi nella serie tv Obi-Wan per Disney+.