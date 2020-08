Ewan McGregor motociclista senza frontiere: tutto sulla nuova docu-serie Apple TV+

Dopo le docu-serie Long Way Round e Long Way Down, Ewan McGregor e Charley Boorman tornano con una nuova, avvincente avventura a due ruote in cui esploreranno alcuni dei paesi e degli scenari più emozionanti del nostro pianeta: pronti a partire per un viaggio verso i confini del mondo con A Long Way Up?

I due centauri provetti partiranno infatti per un viaggio senza frontiere e percorreranno 13.000 miglia in 100 giorni attraverso 16 valichi di frontiera e ben 13 Paesi. I due centauri partiranno dalla città di Ushuaia, situata nella Terra del Fuoco argentina, e si dirigeranno verso nord attraversando l'America del Sud e Centrale, utilizzando e sperimentando tecnologie all'avanguardia che li accompagneranno e supporteranno nel lungo viaggio. Tutti gli spostamenti avverranno a bordo di due prototipi di Harley-Davidson elettriche, con cui grideranno che la sostenibilità energetica del pianeta è possibile.

Tappe del loro viaggio saranno Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, America Centrale e il Messico ed ogni secondo dell'avventuroso viaggio sarà documentato dai registi, nonché storici collaboratori, David Alexanian e Russ Malkin.

I primi tre episodi dell'avventura su due ruote saranno presentati venerdì 18 settembre su Apple TV+ in anteprima mondiale, mentre i nuovi episodi usciranno ogni settimana. Intanto, proseguono i lavori anche per gli altri imminenti progetti di McGregor che riprenderà presto il ruolo del maestro Jedi in Star Wars: Kenobi, già in lavorazione, e lo vedremo addirittura nei panni del Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo del Toro.