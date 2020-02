Ewan McGregor su Kenobi: " rimetterò il mantello di Obi-Wan e sarò pronto a tutto"

Negli ultimi mesi l'attenzione dei fai di George Lucas è stata monopolizzata dal debutto di The Mandalorian, ma nessuno ha dimenticato l'attesissimo Star Wars: Kenobi e ad aggiornarci sulle ultime novità è lo stesso Ewan McGregor

Dopo 15 anni di attesa e un attimo di panico dovuto alla notizia del rinvio dello show, finalmente rivedremo McGregor nei panni del saggio maestro Jedi, anche se purtroppo dovremo attendere ancora parecchio:

"Inizieremo a girare all'inizio del prossimo anno, la serie è in pre-produzione da questa estate. Anche se ho letto alcune sceneggiature davvero buone gli scrittori continuano a lavorarci per renderle ancora migliori. Sono entusiasta del progetto, soprattutto quando penso che l'ultimo film della saga che ho girato è stato nel 2003, è passato un bel po 'di tempo. L'eccitazione è proprio lì: mi ricordo dei momenti sul set guardando i loro nuovi film, The Mandalorian e gli atri show e mi sono davvero divertito. Mi tengo aggiornato il più possibile sul mondo Lucasfilm. Non credo che ci vorranno due minuti per ritornare nella parte, ma rimetterò il mantello e poi sarò pronto a tutto. "

Il posticipo sembrerebbe quindi definitivo, e alcuni sostengono che tra i motivi ci potrebbe essere anche la necessità di trovare un nuovo sceneggiatore, ma per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle più recenti indiscrezioni su Star Wars: Kenobi.

Le dichiarazioni sono un estratto della recente intervista a Good Morning America, che potete trovare per intero nel video in alto.

Intanto i lavori nella neonata Disney+ continuano senza sosta e solo ieri è stata annunciata la première di The Mandalorian 2.