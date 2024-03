Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead: un intimacy coordinator per la coppia sul set

Nonostante siano sposati dal 2022, Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead hanno lavorato con un intimacy coordinator per le scene di sesso sul set della serie di Paramount+, A Gentleman in Moscow. A svelato è stata la star di Obi-Wan Kenobi in una recente intervista, spiegando il motivo di questa scelta.

"È ancora necessario, perché riguarda anche la troupe, ed è strano essere nudi davanti alle persone, è strano essere intimi davanti alla telecamera. Se stessi facendo una scena di danza, avresti un coreografo. È una parte importante del lavoro adesso, perché è qualcuno con cui il regista e gli attori si incontrano a metà strada" ha spiegato McGregor nell'intervista a Radio Times.

Un dettaglio importante anche per le figlie dell'attore, Esther e Clara McGregor, che hanno scelto di diventare attrici:"Mia figlia Esther ha 22 anni. Se un regista anziano e famoso si rivolge ad una ragazza di 22 anni e dice 'Voglio che tu sia nuda in questa scena', quell'attrice potrebbe pensare 'Oh, mio Dio, devo farlo, la mia carriera potrebbe dipendere da questo'. E poi, cinque anni dopo, potrebbe guardare indietro e dire 'Avrei preferito non farlo. Perché sono nuda in quella scena? È superfluo'. Ora c'è qualcuno con cui parla e la sua carriera non è sulle spalle di una persona". Su Everyeye è disponibile il trailer di A Gentleman in Moscow, in attesa dell'uscita il 29 marzo su Paramount+.



Adattamento del romanzo omonimo di Amor Towles, A Gentleman in Moscow racconta la storia del conte Alexander Rostov (McGregor), che dopo la Rivoluzione Russa scopre che il suo passato glorioso l'ha posto dalla parte sbagliata della storia. Nella serie, Mary Elizabeth Winstead interpreta Anna Urbanova, insieme ad Alexa Goodall, Johnny Harris e Fehinti Balogun.



Scoprite meglio la trama di A Gentleman in Moscow, nuova serie Paramount+.

