Ewan McGregor alla presentazione di Obi-Wan Kenobi: fan 'sconvolti' dai suoi pantaloni

Qualcuno ha scritto: "Ewan potrebbe essere arrivato, ma solo una parte dei suoi pantaloni lo ha accompagnato, a giudicare dall'aspetto". Un altro utente invece ha detto: "I calzini bianchi con le scarpe nere saranno per sempre un grosso NO". Un altro fan di Obi-Wan Kenobi poi, ha paragonato Ewan McGregor ad un Hobbit : "Penso che Ewan sia cresciuto qualche centimetro di troppo per mettere quei pantaloni, a meno che non sia diventato un Hobbit".

Ewan Mc Gregor è pronto per Obi-Wan Kenobi ma a quanto pare, i suoi pantaloni lo sono un po' meno, stando a quanto riferito sui social dai fan di Star Wars che non hanno potuto fare a meno di ironizzare sull'outfit con cui l'attore si è presentato all'incontro promozionale organizzato per la serie Disney+.

Ewan might have arrived, but only part of his trousers did by the looks of it — Adam Lewis (@wednesdayite77) May 12, 2022

Ewan’s trousers have the higher ground. — Kat Wray Art (@KatWray1) May 12, 2022

White socks with black shoes will forever be a No No. — F #ckTheTories. (@leethario) May 12, 2022

Is Ewan wearing an ewok’s trousers? — ☠︎ Sea of Steves ☠︎ (@StevePayne82) May 12, 2022