Ewan McGregor racconta la natura selvaggia: tutto sulla docu-serie Stormborn

Recentemente abbiamo saputo che Ewan McGregor si cimenterà in un'emozionate avventura a due ruote, ma presto l'interprete di Obi-Wan si presterà anche ad un altro viaggio nella natura selvaggia grazie a Stormborn, la docu-serie che ci poterà agli estremi confini del pianeta.

Il titolo della produzione, che è anche uno dei tanti appellativi di Daenerys Targaryen, non potrebbe essere più calzante: nei tre episodi, della durata di 50 minuti ciascuno, ci addentreremo infatti in alcuni dei luoghi più aspri e sconosciuti di Scozia, Norvegia e Islanda e a guidarci nel nostro viaggi sarà proprio McGregor, che sarà la voce narrante della serie.

Con Stormborn (ri)scopriremo le incredibili abitudini di animali straordinari, abituati lottare ogni giorno contro le insidie e il clima spietato dell'Oceano Atlantico. Commissionata dal canale Love Nature, le riprese della docu-serie sono durate un'intero anno e la prima mondiale avverrà il prossimo novembre al Jackson Wild Festival. L'intera produzione è stata seguita e curata da Jackie Savery e Nigel Pope, registi e produttori esecutivi del progetto e con i quali McGregor aveva già lavorato. L'attore ha infatti dichiarato:

"Avere l'opportunità di lavorare nuovamente con Nigel e Jackie per raccontare in un'altra serie mozzafiato la vita di alcuni dei più straordinari e caparbi animali, per me è stata un'esperienza speciale. Questo documentari racconterà la maestosità di Scozia, Norvegia e Islanda e non mancheranno scene e e momenti degni del grande schermo".

Stormborn sarà disponibile da questo autunno in oltre 114 Paesi grazie a numerose piattaforme streaming, tra cui Amazon Prime Video Apple TV+ e Sky, mentre per maggiori dettagli vi rimandiamo alle prime immagini del documentario nel trailer in alto.