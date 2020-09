Ewan McGregor su Star Wars: Kenobi: 'Più emozionato che per la trilogia prequel'

Se è vero che la trilogia prequel ha fatto scalpore, è altrettanto vero che per il cast è stato un vero onore portare sul grande schermo l'inizio di una storia tanto epica e rivoluzionaria. Eppure, stando alle sue ultime dichiarazioni, per Ewan McGregor ritornare nei panni di Obi-Wan Kenobi è stata un'emozione ancor più grande.

"Sono più entusiasta di realizzare questa serie che il secondo e il terzo film della saga", ha detto l'attore ad Empire. "Sono davvero entusiasta di lavorare con Deborah Chow e le storie saranno straordinarie: poter interpretare di nuovo Obi-Wan è fantastico. E' passato molto tempo dall'ultima volta".

McGregor ha poi spiegato che i suoi sentimenti dipendo soprattutto dalle modalità di realizzazione degli episodi prequel, più incentrati sugli effetti speciali e sulla storia che sulla recitazione, mentre Star Wars: Kenobi permetterà di caratterizzare meglio il Jedi protagonista e gli altri personaggi:

"I primi tre film di Star Wars in cui ho recitato si collocano all'inizio dell'era degli effetti speciali", ha sottolineato l'attore. "Avevamo una telecamera con un lungo cavo collegato che arrivava fin dentro una tenda: ci sembrava di essere tornati agli albori del cinema, quando le cineprese non si muovevano molto perché c'erano molte attrezzature pesanti attaccate ad esse. Oggi potremmo saremo creare ogni genere di situazione senza bisogno di fondali verdi, il ché diventa molto noioso per l'attore".

Oltre al ritorno di Kenobi, numerosi sono i rumor che vorrebbero anche il ritorno di Darth Vader nella serie Disney+, e solo poche ore fa è stata annunciata la data d'inizio delle riprese di Star Wars: Kenobi