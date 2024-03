Ewan McGregor tornerà in Star Wars dopo Obi-Wan Kenobi? L'attore sul suo futuro

La seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è tra le priorità di Lucasfilm sebbene le suppliche di Ewan McGregor ai fan per tornare a vestire i panni del Cavaliere Jedi.

Le possibilità di nuovi episodi per la serie su Obi-Wan Kenobi sembrano arenarsi dopo l'annuncio home-video ma la galassia è abbastanza grande per consentire, in un modo o nell'altro, il ritorno di Ewan McGregor. Ma c'è un futuro per Obi-Wan Kenobi in Star Wars?

"Non lo so, non ho ricevuto nessuna telefonata dalla Lucasfilm, o dalla Disney che mi dicesse: 'Facciamo altro' - ha detto McGregor a LADbible - spero che avremo la possibilità di fare altro e sono sicuro che lo faremo. Sono abbastanza sicuro, sai, che ho ancora qualche anno prima di avere la stessa età di Alec Guinness in Star Wars: Una nuova speranza. Quindi c'è tempo per raccontare altre storie lì dentro". La speranza non sembra spegnersi nel maestro Jedi ma pianificare un suo ritorno imminente non combacia con i prossimi progetti in cantiere di Lucasfilm, attualmente a lavoro sul settore cinematografico (trascurato per un periodo) con il nuovo film su Rey e The Mandalorian & Grogu.

Non ci resta che pazientare: e voi vorreste una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi? Scrivetecelo nei commenti!

