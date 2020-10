L'ex di Elisabetta Gregoraci rivela: 'Briatore ha rovinato la nostra storia'

Già nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del complesso rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Fabio Briatore ma ora nuove rivelazioni fatte da un ex della showgirl aggravano ulteriormente la situazione.

Sul nuovo numero di Chi, l'uomo con cui la Gregoraci ha avuto una relazione per tre anni, ha rivelato di essere stato messo spesso e volentieri in difficoltà dall'ingombrante figura del suo ex marito.

"Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza di Flavio Briatore l'ha sempre condizionata. Era difficile stare insieme in questo modo. Abbiamo provato sempre a tenere un basso profilo e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni abbiamo deciso di lasciarci".

Il pilota di 42 anni ha poi aggiunto: "La nostra storia ormai si è conclusa, non c'è alcuna possibilità per un ritorno di fiamma. L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme". E sul suo rapporto con Pretelli aggiunge: "Merita di essere felice. Forse lui non è la persona adatta ma sarà lei a decidere ciò che vuole".

A quanto pare però Elisabetta non sarebbe così particolarmente interessata all'ex velino. La Gregoraci ha infatti recentemente rivelato di essere innamorata di un uomo che le sta permettendo finalmente di vivere serenamente.