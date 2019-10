L'ex-moglie accusa Jeremy Renner: 'Ha tentato di uccidermi e di suicidarsi'

Si prospettano giorni tutt'altro che facili per Jeremy Renner, che ricordiamo essere lo storico volto di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe: all'attore toccherà infatti difendersi dalle pesantissime accuse rivoltegli dall'ex-moglie Sonni Pacheco.

Le accuse in questione parlano addirittura di tentato omicidio nei confronti di Pacheco stessa, al quale sarebbe seguita la minaccia di suicidio da parte dell'attore che, a pochi passi dalla figlia Ava di soli 6 anni, si sarebbe puntato una pistola alla gola minacciando di togliersi la vita.

Stando a quanto è possibile leggere nella nota legale di Sonni Pacheco, Renner sarebbe stato in preda a deliri dovuti all'abuso di alcol e droghe. La donna sostiene inoltre che il tentato omicidio sarebbe stato pianificato per alcuni mesi dall'ormai ex-marito: questo, oltre al continuo utilizzo di cocaina, sarebbe stato tra i principali motivi che portarono Pacheco a chiedere l'affidamento della figlia. Le minacce di Renner sarebbero inoltre state udite dalla tata della piccola Ava, che sostiene di aver sentito distintamente il padre della ragazzina sostenere che "sarebbe stato meglio per Ava essere orfana, piuttosto che avere Sonni come madre".

L'unica replica di Renner è giunta per ora tramite i suoi legali, i quali dichiarano che "il benessere della figlia Ava è sempre stato e resta tutt'oggi l'obbiettivo primario di Jeremy. Questo è quanto la corte dovrà valutare. Va fatto notare anche che la drammatizzazione presente nelle parole di Sonni è parte di un racconto mirato ad ottenere un solo, specifico risultato".

Nell'attesa di sviluppi resta da capire quindi anche quali saranno le mosse di Disney riguardo alla serie su Hawkeye: già negli ultimi tempi si era parlato della possibilità di far esordire Kate Bishop prima del previsto, ma non è da escludere che quest'ultima possa diventare l'unica protagonista della serie se la situazione di Renner non dovesse giungere ad un chiarimento. Per il ruolo di Kate è stato recentemente fatto il nome di Hailee Steinfeld.