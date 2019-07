L'ex papà di Clark Kent in Smalville si sposa una seconda volta

L'attore John Schneider ha fatto ricorso al rito chiamato 'Before God' che permette a due persone di rendere legalmente valido il proprio matrimonio non appena le precedenti pratiche di divorzio saranno completate.

Schneider, in passato, ha interpretato i panni del celebre personaggio di Jonathan Kent, il padre terrestre di Clark Kent alias Superman, nella serie TV Smallville, andata in onda tra il 2001 e il 2011.

L'attore ha potuto sposare la sua storica findanzata Alicia Allain, anche se legalmente non è ancora ufficiale a causa del precedente matrimonio di Schneider che non si è ancora risolto con un divorzio definitivo. I motivi sono da ricercare nel mancato pagamento degli alimenti nei confronti di quella che probabilmente in futuro diventerà l'ex moglie dell'attore.

La cerimonia si è svolta in Lousiana e Schnerider è apparso visibilmente entusiasta. "Felice è una parola troppo piccola". Queste sono state le sue dichiarazioni. Mentre invece Allain si è espressa così:

"Questa è stata una festa meravigliosa. Un santuario dell'amore. Il giorno perfetto da celebrare insieme agli amici e alla famiglia".

Siete stati degli appassionati della serie Smalville? L'ex protagonista ha affermato che gli piacerebbe tornare a vestire i panni di un supereroe, come dimostrano le dichiarazioni di Tom Welling su Batman nell'Arrowerse. Sulla probabile apparizione dell'uomo pipestrollo si è espresso anche Stephen Amell che ha scherzato su Batman.