L'ex professore di Amici Luca Pitteri si è sposato con un'allieva del talent

Tra i banchi del talent show di Maria De Filippi più volte è nato l'amore tra alunni ma anche tra i professionisti. Di per se quindi non stupisce la notizia della relazione tra l'ex maestro di Luca Pitteri e Brigida Cacciatore, che ha preso parte alla quarta edizione dello show ed è stata giudice di All Together Now.

Come riportato da molti, inoltre, i due si sono anche sposati ed ora hanno un bambino. A confermare i rumor ci ha pensato il vocal coach 55enne, il quale senza mezzi termini si è detto felice per aver finalmente trovato l'amore: "ho conosciuto Brigida, una cantante straordinaria, con materiale umano, tecnico e artistico davvero molto elevato. Adesso è mia moglie, oltre a essere la madre di mio figlio Gioele”.

L'uomo in precedenza è stato legato anche a Monica Hill, che conobbe a ridosso della fine della prima edizione di Saranno Famosi. Successivamente però i due si sono lasciati e Pitteri ha trovato un altro amore in Brigida.

Amici 2020 è stato vinto da Gaia Gozzi, che si è piazzata davanti a Javier. Proprio qualche ora fa abbiamo riportato l'intervista a Maurizio Costanzo che ha parlato dell'attuale situazione della TV italiana, che secondo lui "è guardata solo da vecchi".