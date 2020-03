L'ex showrunner di Doctor Who annuncia Rose: The Prequel, puntata mai vista della serie

Mentre siamo in attesa di vedere il finale di Doctor Who 12, i fan della longeva serie prodotta dalla BBC saranno entusiasti di questo messaggio condiviso da Russel Davies riguardo un nuovo episodio della serie.

L'ex showrunner ha infatti condiviso un posto sul suo profilo di Instagram, che potete trovare in calce alla notizia, annunciando un livestream dedicato a tutti gli appassionati delle avventure del Dottore: "Ci sarà una live di Rose e un tweet-a-long il prossimo 26 marzo alle 7 GMT. Venite a divertirvi! Prima però giovedì pubblicheremo Rose: The Prequel sul sito della BBC dedicato al Dottore, è un pezzo di storia del cinquantesimo anniversario della serie nel 2013. Non è mai stato trasmesso prima! Sarà disponibile nel Regno Unito su Netflix o sul sito della BBC".

Insieme al messaggio è presente un trailer con protagonisti Christopher Eccleston e Billie Piper, rispettivamente il Nono Dottore e Rose Tyler, primi personaggi della nuova edizione di Doctor Who, andata in onda nel 2005 e che hanno conquistato subito gli appassionati della serie TV britannica. In attesa di scoprire altre informazioni sulla puntata incentrata su Rose Tyler e sugli episodi futuri dello show, vi lasciamo con questa notizia riguardo i numerosi easter egg presenti in Doctor Who.