L'ex Uomini e Donne Giulia Montanarini in dolce attesa: "Sono anni che lo sognavo"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini, ha annunciato che presto diventerà mamma. L'annuncio è arrivato tramite Uomini e Donne Magazine, a cui ha rivelato l'emozione che lei ed il compagno Gianmaria stanno vivendo. Montanarini ha infatti raccontato che finalmente coronerò il suo sogno, ed ha anche svelato come l'ha scoperto.

"Era i 15 novembre quando ho scoperto di essere incinta ed ero sola in casa quando è successo. In realtà ho comprato un test di gravidanza pur non avendo alcun ritardo. L'ho fatto perchè erano giorni che ero circondata da segnali: facevo zapping in TV e vedevo continuamente bambini, gravidanze, reality su gravidanze come Sedici anni e incinta. Ero entrata in un loop e per questo ho deciso di fare il test, che immediatamente è risultato positivo" racconta.

Al compagno l'ha detto solo pochi giorni dopo, anche "se nelle mia testa avevo il desiderio di dirglielo come nei film, magari organizzando una cena romantica, regalandogli una scarpetta da neonato o un ciuccio, ma invece glie l'ho rivelato in maniera semplice una mattina mentre facevamo colazione alle sei".

Sul nome i dubbi sembrano essere pochi. La Montanarini infatti partorirà una bambina che con ogni probabilità si chiamerà Alice, anche se "avevamo pensato altri nomi come Lucrezia e Ludovica".



