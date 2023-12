Expats: guardate l'intenso primo trailer della serie Prime Video con Nicole Kidman

Nicole Kidman sarà protagonista di Expats, la nuova serie tv distribuita da Amazon prime Video di cui è appena uscito il primo trailer ufficiale.

La clip dalla durata di circa 3 minuti mostra una moderna e affollata Hong Kong come ambientazione di The Expats. Lo show “ritrae un gruppo di donne dalle mille sfaccettature dopo che un singolo incontro dà il via a una catena di eventi che cambiano la vita e che lasciano tutti a navigare nell'intricato equilibrio tra colpa e responsabilità. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata”. Il trailer annuncia verso la fine la data d’uscita della serie, il 26 Gennaio 2024.

The Expats è basato sul romanzo best-seller The Expatriates dell'autrice Janice Y. K. Lee. La storia è stata adattata per la televisione da Lulu Wang, assieme a Vera Miao e Gursimran Sandhu. Assieme alla già menzionata Nicole Kidman, saranno presenti nello show Sarayu Blue, Ji-young Yoo, Brian Tee e Jack Huston.

Nicole Kidman sarà protagonista anche di un nuovo film prodotto da A24, il cui titolo sarà “Babygirl”. L’attrice reciterà accanto ad Antonio Banderas e Harris Dickinson. La pellicola sarà diretta da Halina Reijn, già regista di Bodies, Bodies, Bodies.