Expats: Prime Video svela un nuovo thriller con Nicole Kidman ambientato a Hong Kong

Giusto in tempo per aggiornare il nostro articolo sulle 5 nuove serie in arrivo su Prime Video, la piattaforma di streaming on demand di Amazon ne ha appena svela una sesta intitolata Expats, che avrà per protagonista nientemeno che Nicole Kidman.

Basata sul best seller internazionale The Expatriates scritto da Janice Y. K. Lee, la nuova uscita targata Prime Video sarà una serie limitata diretta da Lulu Wang e interpretata dall'attrice Premio Oscar e vincitrice di numerosi Emmy Awards Nicole Kidman, con un cast che includerà anche Sarayu Blue (Non ho mai..., Giù le mani dalle nostre figlie), Ji-young Yoo (Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra), e Jack Huston (House of Gucci, Fargo).

Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats si concentra su tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed eslpora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Lulu Wang è anche la creatrice e la sceneggiatrice di Expats, con Nicole Kidman nel ruolo di executive producer.

The Exapts non ha ancora una data d'uscita specifica, ma arriverà su Prime Video nella prima parter del 2024. Per altri contenuti dalla piattaforma, ecco 5 nuovi film in uscita su Prime Video.