Exploding Kittens, il gioco diventa una serie animata per Netflix con Tom Ellis e Lucy Liu

Il gioco da carte Exploding Kittens approda su Netflix in due nuove versioni, e una di queste sarà una serie animata con le voci di Tom Ellis e Lucy Liu.

Netflix sta per riempirsi di gattini che esplodono.

Mentre infatti Netflix Games continua ad espandersi e adesso ha annunciato anche un mobile game dedicato proprio al celebre gioco da carte Exploding Kittens, la piattaforma porterà in tv anche una serie animata a tema.

Nel gioco di carte, i giocatori pescano a turno una carta, con la speranza che non gli capiti il gattino che esplode, poiché questo vorrebbe dire essere eliminati. Ovviamente sono presenti nel deck anche dei tipi di carte che aiuterebbero ad evitare un simile destino, ma l'obiettivo principale è sempre quello: rimanere in vita.

La serie animata, destinata a un pubblico più adulto, arriverà nel 2023 a seguito del gioco, e come recita la sinossi fornita da Netflix vedremo in scena "l'eterno conflitto tra Paradiso e Inferno, che raggiungerà proporzioni epiche quando sia Dio che il Diavolo verranno mandati sulla Terra... Nel corpo di paffuti gattini".

Nel cast dello show ritroveremo la star di Lucifer Tom Ellis, Lucy Liu (Elementary), Abraham Lim (The Boys), Ally Maki (Cloak & Dagger), Mark Proksch (What We Do in the Shadows) e Sasheer Zamata (Home Economics).

Shane Kosakowski e Matthew Inman saranno gli showrunner e produttori esecutivi assieme a Greg Daniels, Mike Judge, Jenno Topping, Dustin Davis e i creatori del franchise di Exploding Kittens Elan Lee e The Oatmeal’s Inman.