In una extended scene di The Walking Dead possiamo rivedere Rick e Carol insieme

Tra i personaggi più longevi della serie TV The Walking Dead, troviamo Carol Peletier. L'apocalisse zombi non ha solo cambiato la vita della donna ma anche il suo carattere, rendendola più forte e in grado di provvedere a sé stessa. Anche il suo rapporto con Rick si è evoluto, come possiamo vedere in questa scena inedita.

Durante la ricerca dello scomparso Arat, avvenuta durante la terza puntata della nona stagione intitolata "Warning Signs", i due protagonisti si allontanano dal gruppo e a questo punto l'ex sceriffo confida a Carol di non essere più sicuro della sua scelta di risparmiare la vita a Negan e ai Savior: "Ogni giorno, da quando ho rinchiuso Negan in quella cella, ho questo pensiero, generalmente quando mi sveglio, di dover scendere lì sotto e di ucciderlo. E di continuare finché non li ho uccisi tutti. In quel momento è tutto ciò che desidero".

Alla fine però Rick capisce che continuare ad uccidere non aiuterebbe i sopravvissuti, decidendo così di risparmiare la vita ai prigionieri. A questo punto era presente un cambio di scena, con l'attenzione che si sposta su Daryl e Maggie. Nel video presente sul sito ufficiale della serie invece possiamo vedere un ulteriore dialogo tra i due, in cui Rick si congratula con l'amica Carol: "Sono contento per te, sembra una bella situazione. In tutto questo sei riuscita a trovare una brava persona, quella giusta". Il personaggio di Melissa McBride risponde: "Anche tu, chi l'avrebbe mai detto?".

In attesa della decima stagione, siamo sicuri che i fan apprezzeranno molto questa scena inedita. Se cercate altre indiscrezioni, sembra che Alpha di The Walking Dead sarà uno dei focus della serie, mentre a questo link potete vedere le prime immagini di Coco.