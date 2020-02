Exterminate All the Brutes: Raoul Peck lavora con HBO per una docu-serie con Josh Hartnett

Raoul Peck, regista candidato all'Oscar per I Am Not Your Negro, collaborerà con HBO per Exterminate All the Brutes, un'ambiziosa docu-serie in quattro parti che esplorerà gli aspetti di sfruttamento e genocidio del colonialismo europeo. La serie trarrà spunto da materiale documentario e materiale d'archivio, insieme ad animazione e finzione.

Negli spezzoni recitati la star sarà Josh Hartnett. L'obiettivo è quello di raccontare una travolgente trama dall'America all'Africa in cui storia, vita contemporanea e finzione s'intrecciano. Raoul Peck decostruirà la creazione e il mascheramento della storia attraverso un viaggio personale in alcune dei momenti più bui dell'umanità.



"Finora questo progetto è stato la mia più grande sfida. Mi ha costretto a mettere in discussione non solo le nostre conoscenze comuni ma anche la mia esperienza da regista. Sono entusiasta che HBO supporti questa visione" ha dichiarato Raoul Peck.

Velvet Film e ICM Partners stanno acquisendo i diritti di vendita internazionali. Raoul Peck ha vinto l'Emmy per il documentario I Am Not Your Negro, nel quale James Baldwin racconta la storia della razza nell'America moderna attraverso il suo romanzo incompiuto, intitolato Remember This House. Il doc è stato candidato all'Oscar nel 2017.

