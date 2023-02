Extraordinary: Disney Plus annuncia la stagione 2, riprese già iniziate!

A seguito del grande successo ottenuto dalla prima stagione di Extraordinary, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha immediatamente confermato la serie per una seconda stagione, le cui riprese - sorpresa sorpresa - sono già iniziate!

Tramite comunicato stampa, Disney+ ci ha confermato che le riprese di Extraordinary 2 sono iniziate in queste ore, con la creatrice e sceneggiatrice della serie Emma Moran di nuovo alla guida del progetto. Il via libera alla seconda stagione dell'apprezzata serie comedy è stato confermato da Johanna Devereaux, VP Scripted Content ed executive producer di Extraordinary per Disney+, in occasione della premiere della prima stagione, con tutti gli episodi di Extraordinary disponibili ora su Disney Plus.

Nella storia, dieci anni fa tutti i ragazzi che sono diventati maggiorenni hanno ottenuto il loro superpotere. Ma nella prima stagione Jen, una venticinquenne dolorosamente consapevole di sé, sta ancora aspettando di ottenere il suo, e a questo punto sarebbe disposta ad accettare qualsiasi cosa. Alla deriva in un mondo grande e confuso e armata solo di un po’ di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente 'okay', e non per forza 'extraordinary'.

Toby McDonald tornerà alla regia per dare il via alla seconda stagione, mentre Jennifer Sheridan ritornerà per dirigere la serie nella seconda parte.