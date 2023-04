Extrapolations, la clip inedita mostra tutta la tensione tra August e Sylvie

In una clip esclusiva dell'episodio 7 della serie Apple TV+ Extrapolations, osserviamo August (Forest Whitaker) e Sylvie (Marion Cotillard) organizzare un'intima cena di Capodanno in compagnia dei personaggi interpretati da Tobey Maguire ed Eiza Gonzalez, i quali interrompono inconsapevolmente l'accesa conversazione tra i due.

"Mi mancano i tramonti, voglio sentire la pioggia sulla mia pelle" si lamenta August, sconsolato dal cambiamento climatico. "Voglio respirare aria pura, senza alcuna maschera. E desidero anche mangiare qualcosa, alghe a parte, che non mi costi come sei mesi di razioni di carbonio".

A quel punto interviene Sylvie, assicurando al marito come la situazione non sia "poi così male. Voglio dire, mio Dio, le persone sono sopravvissute a molto, molto peggio". Così ribatte l'uomo: "Anche nei momenti peggiori, potresti alzare lo sguardo e osservare le stelle. Desidero la natura selvaggia, Sylvie".

"Tutti vogliamo la natura selvaggia" continua la donna, "ma vogliamo anche l'amore. La natura selvaggia è scomparsa anni fa, Auggie. Hai preferito l'amore. Hai optato in favore dell'amore, dei bambini, di una famiglia".

In un'intervista a TheWrap, a commentare la serie drammatica Apple TV+ è il creatore stesso Scott Z. Burns: "Abbiamo pensato ai grandi problemi, come l'innalzamento del mare, il caldo eccessivo e gli incendi" afferma, "e abbiamo cercato di approfondirli in una storia umana che potesse risultare divertente e avvincente allo stesso tempo. Come apparirebbe una storia d'amore in un mondo in cui il livello del mare sta cambiando? Che aspetto ha un thriller?" In un'altra occasione, Matthew Rhys di Extrapolations ha ricordato la sua interpretazione come "deprimente".

Il settimo episodio debutterà su Apple TV+ il 14 aprile 2023. A giudicare dagli attori protagonisti, come Sienna Miller, Kit Harington, Meryl Streep e Forest Whitaker, una domanda sorge spontanea: Extrapolations ha il cast più stellare di sempre?