Extrapolations: crisi del clima e incredibile parata di star nel trailer della serie Apple

Extrapolations è forse la serie tv col cast più all star di sempre, e finalmente la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ lo ha messo in mostra davanti al pubblico di tutto il mondo con il primo trailer ufficiale del progetto.

Se non ci credete o vi sembrano parole esagerate, date un'occhiata al filmato che trovate nel player in alto: Meryl Streep, Kit Harington, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, David Schwimmer, Edward Norton, Michael Gandolfini, Diane Lane, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Tobey Maguire e Ben Harper, sono solo alcune delle star che incontrerete nella nuova dramedy originale targata Apple TV Plus Extrapolations, composta da otto episodi e in uscita con i primi tre il 17 marzo, cui seguirà un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.

"Extrapolations - Oltre il limite" è un dramma avvincente ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie provenienti da tutto il mondo che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia e che porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere fatte quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione.

In attesa di potervene parlare più approfonditamente una volta scaduto l'embargo, gustatevi il trailer ufficiale di Extrapolations.