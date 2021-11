Extrapolations, anche Edward Norton e Michael Gandolfini nel cast della nuova serie Apple+

Continua ad arricchirsi di nomi di primissimo piano il cast di Extrapolations, la nuova serie antologica di Apple TV+ dedicata ai cambiamenti climatici. Dopo le recenti adesioni di Tobey Maguire e Marion Cotillard, è stato annunciato anche il casting di Edward Norton, Michael Gandolfini, Keri Russell, Indira Varma e Cherry Jones.

La nuova serie, attualmente in fase di produzione, racconterà in otto episodi tra loro interconnessi le storie di come i prossimi cambiamenti del pianeta influenzeranno l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia. Ogni episodio sarà dedicato a una delle battaglie che il mondo e l'umanità dovranno affrontare nel ventunesimo secolo per la reciproca sopravvivenza.

Lo stellare cast di Extrapolations comprende anche, tra gli altri, Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller, David Schwimmer, Gemma Chan, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Tahar Rahim ed Eiza Gonzalez.

Tra i nuovi nomi annunciati, Edward Norton interpreterà lo scienziato Jonathan Chopin, Michael Gandolfini suo figlio Rowan, programmatore di computer. Cherry Jones sarà invece Elizabeth Burdick, presidente degli Stati Uniti, mentre Keri Russell sarà Olivia Drew, di professione killer su commissione. Indira Varma, infine, interpreterà l'inventrice Gita Mishra.

Prodotta dalla Media Res di Michael Ellenberg, Extrapolations vede Scott Z. Burns nei ruoli di sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Tra gli ultimi lavori di Edward Norton c'è il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch, e presto lo vedremo anche in Knives Out 2. Indira Varma, apparsa anche in Game of Thrones, sarà invece nel cast di Obi-Wan Kenobi su Disney+.