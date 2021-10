Extrapolations, ancora grandi star per la serie Apple: da Tobey Maguire a Marion Cotillard

Il cast della serie di Apple TV+ Extrapolations continua ad arricchirsi di grandi nomi: dall'attore di Spider-Man Tobey Maguire all'interprete di Midnight in Paris Marion Cotillard, scoprite tutte le new entry dello show.

Che Extrapolations avrebbe avuto un cast stellare lo si è capito fin da subito, quando per cominciare sono stati annunciati Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, David Schwimmer, Gemma Chan, Adarsh Gourav, Deveed Diggs, Matthew Rhys e Tahar Rahim.

Quest'oggi però lo show prodotto da Apple dà il benvenuto anche a un'altro stuolo di grandi nomi di Hollywood come Tobey Maguire, Marion Cotillard, Forest Whitaker e Eiza Gonzalez.

Cotillard interpreterà il ruolo di Sylvie Bolo, una mercante d'arte; Maguire sarà Nic, un coltivatore di alghe; Gonzalez sarà Elodie, un'artista e influencer; e Whitaker interpreterà invece August Bolo, un investitore.

La serie di Scott Z. Burns, sceneggiatore, regista e produttore del progetto, racconterà "storie in cui i cambiamenti che sta subendo il pianeta influenzano amore, fede,lavoro e famiglia a livello umano e personale per tutti i suoi protagonisti. Con otto episodi interconnessi, ogni storia rappresenterà uno stralcio della lotta globale per la sopravvivenza in corso nel 21esimo secolo".

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Extrapolations, ma la produzione è già iniziata.