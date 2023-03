Extrapolations, Matthew Rhys parla del suo ruolo: 'E' stato deprimente interpretarlo'

Extrapolations è la nuova serie di AppleTv+ incentrata sul delicato tema del cambiamento climatico. I personaggi presentati sono ricchi di ambiguità ed è stato proprio questo elemento ad aver scosso maggiormente Matthew Rhys, uno dei principali protagonisti degli episodi.

All'interno della serie Rhys veste i panni di uno spietato sviluppatore immobiliare che si trova a confrontarsi con i cambiamenti che il mondo sta subendo. L'attore ha raccontato come sia stato deprimente interpretare un personaggio di questo tipo e come all'inizio sia stato molto perplesso a riguardo. "Penso che parte del lavoro di qualsiasi attore giustificherà quello che fa il personaggio - questo personaggio mi ha lasciato perplesso e l'ho trovato molto difficile".

Extrapolation nel suo trailer mostra una parata di star di tutto rispetto che comprende, addirittura, Meryl Streep. Rhys ha spiegato, parlando della serie, come nel suo personaggio abbia visto tutta la cattiveria del periodo storico che stiamo vivendo. "Alla fine, puoi vedere l'avidità, puoi vedere gli elementi opportunistici per chi vuole fare soldi, ma vedere qualcuno che è molto consapevole di quale sia la situazione, e tuttavia vuole sfruttare quelle opportunità, ho trovato deprimente giocare". Fin dall'inizio viene visto come una pedina di un sistema capitalistico molto più grande e distruttivo.

Nonostante le enormi aspettative la serie ha riscontrato pareri non entusiasmanti. Per scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Extrapolations nuova serie AppleTv+.