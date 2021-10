Extrapolations, da Meryl Streep a Kit Harington: un cast stellare per la nuova serie Apple

L'attrice Premio Oscar Meryl Streep e l'attore di Game of Thrones Kit Harington sono solo alcune delle stelle di Hollywood che compongono il cast di Extrapolations, la nuova serie antologica di Apple TV+.

Meryl Streep. Kit Haington. Sienna Miller. Daveed Diggs. Matthew Rhys. Gemma Chan. David Schwimmer. Adarsh Gourav. Tahar Rahim.

Curiosi di sapere cosa li accomuna? Ma la nuova serie tv targata Apple TV+, Extrapolations.

Il nuovo progetto attualmente in lavorazione per la piattaforma streaming di Cupertino sarà una raccolta di racconti antologici collegati dal tema del cambiamento climatico.

Extrapolations "racconta delle storie in cui i cambiamenti che sta subendo il pianeta condizionano l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia su un piano umano e personale nelle vite dei suoi protagonisti. Attraverso otto episodi interconnessi, ogni storia si inserirà nella lotta globale per la sopravvivenza in corso nel 21esimo secolo".

"L'unica cosa che sappiamo per certo sul futuro è che ci siamo diretti tutti insieme, e che con noi portiamo le nostre speranze, le nostre paure, i nostri appetiti, la nostra creatività, la nostra capacità di amare e la nostra predilezione di causare dolore" ha affermato il regista, produttore e sceneggiatore Scott Z. Burns "Questi sono gli stessi strumenti che gli storyteller utilizzano fin dall'inizio dei tempi, e il nostro show li sta utilizzando semplicemente per far sì che non resti senza tempo".

Al momento il ruolo della Streep non è stato rivelato, ma sappiamo che Harington sarà Nicholas Bilton, il CEO di un gigante industriale; Miller interpreterà la biologa marina Rebecca Shearer; Diggs sarà Marshall Zucker, un rabbino della Florida meridionale; Schwimmer sarà Harris Goldblatt, padre di una ragazza adolescente; Rhys sarà Junior, un imprenditore edile; Rahim interpreterà Ezra Haddad, un uomo affetto da amnesia; Chan sarà Natasha Alper, una madre single che lavora in banca; e Gourav interpreterà Gaurav, un autista.