Extrapolations: la serie Apple TV+ con Meryl Streep ha il cast più all star di sempre?

Probabilmente avete finito col perdere le tracce della nuova serie tv Apple TV Plus Extrapolations, annunciata originariamente nell'ormai lontano 2021, ma niente paura: con la data d'uscita finalmente vicina, oggi vi rinfreschiamo la memoria.

Extrapolations - Oltre il limite è la nuova serie Apple Original creata dallo scrittore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns e prodotta dalla Media Res di Michael Ellenberg. In uscita il 17 marzo su Apple TV+, la serie è un dramma avvincente ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana.

Otto storie provenienti da tutto il mondo e che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere fatte quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione. Una particolarità di Extrapolations è il suo cast stellare: sappiamo cosa state pensando, la definizione 'all-star' spesso viene usata a proposito quando si parla di cast, ma in questo caso potrebbe essere perfino limitante...basta guardare la lista di protagonisti qui sotto:

Meryl Streep

Sienna Miller

Kit Harington

Daveed Diggs

Edward Norton

Diane Lane

Tahar Rahim

Yara Shahidi

Matthew Rhys

Gemma Chan

David Schwimmer

Adarsh Gourav

Keri Russell

Marion Cotillard

Forest Whitaker

Eiza González

Murray Bartlett

Indira Varma

Tobey Maguire

MaameYaa Boafo

Hari Nef

Heather Graham

Michael Gandolfini

Cherry Jones

Gaz Choudhry

Ben Harper

Judd Hirsch

Neska Rose

Insomma, se non il cast più all star di sempre per una serie tv poco ci manca, non pensate? L'appuntamento con Extrapolations, lo ricordiamo, è fissato al 17 marzo prossimo.