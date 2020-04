Ezekiel e Jerry si rivedranno? Una star di The Walking Dead teme di no

Nell'apocalisse narrata da The Walking Dead c'è da sempre spazio per storie d'amore o di forte amicizia e rispetto reciproco: alla seconda categoria fa sicuramente parte il rapporto tra Ezekiel e Jerry, duo che però rischia ora di dirsi addio per sempre.

Nel corso di questa decima stagione di The Walking Dead abbiamo infatti visto Ezekiel lasciare Hilltop in compagnia di Eugene e Yumiko per un'importante missione: per chi non lo ricordasse Ezekiel soffre di un cancro in uno stadio molto avanzato e questo, insieme ovviamente agli attacchi dei Sussurratori, potrebbe seriamente mettere in pericolo la reunion del duo secondo Khary Payton.

"È difficile parlarne per me, perché penso che... Voglio dire, quest'intero show è stato un regalo per me. Ma penso che il miglior regalo che io ed Ezekiel abbiamo ricevuto sia stato quello di incontrare Cooper Andrews e Jerry. Perché lui non era nei fumetti, non doveva essere parte della serie, no? Ma loro hanno creato questo personaggio dal nulla, perché conoscevano Cooper e sapevano che sarebbe stata una grande aggiunta per lo show, e per me è diventato come un fratello" ha spiegato Payton.

L'attore ha poi proseguito: "Non so se questo sia stato un addio, io non lo vedo come un addio definitivo, ma le persone continuano a parlarmene come se si trattasse di un addio. Penso stia cominciando a farmi un certo effetto emotivamente, credo che questo sia il modo giusto di dirlo".

