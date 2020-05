Ezio Bosso è morto, il pianista e compositore d'orchestra ci lascia all'età di 48 anni

Ci lascia all'età di 48 anni Ezio Bosso: il pianista e noto compositore d'orchestra non ce l'ha fatta ed è spirato a causa della sua malattia neurodegenerativa che aveva scoperto dopo aver subito un'operazione per un tumore al cervello, qualche anno fa.

A fine 2019 il direttore d'orchestra era stato costretto a ritirarsi dalla scena musicale, ma il suo amore per la musica non si era arrestato, e un mese fa dichiarava che "la musica è una terapia per la società" allo show TV "Propaganda Live" condotto da Diego Bianchi.

Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971 e ben presto scoprì la passione infinita per la musica. Da quel momento ha iniziato il suo percorso musicale tutto in ascesa, anche grazie alle incoraggianti parole del maestro Ludwig Streicher, contrabbassista viennese che gli consigliò di proseguire con gli studi di composizione e direzione d'Orchestra e gli cambiò la vita.

E' stato scoperto poi dal grande pubblico grazie ad una partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2016 condotto da Carlo Conti, dove sorprese il pubblico con la sua elevatissima sensibilità musicale e talento artistico.

Nel 2011 l'operazione del tumore al cervello, che ha portato a diagnosticare la patologia incurabile che comprometterà a poco a poco le funzioni vitali di Bosso. La sua scomparsa è una grande perdita nel panorama musicale colto del nostro Paese, ed anche Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali, ha ricordato il compositore riferendo che si tratta di una perdita importante per la cultura italiana anche per il messaggio di coraggio e speranza che Ezio Bosso dava alle persone.

