Ezio Bosso, il ricordo di Carlo Conti: 'Uno degli incontri più emozionanti della mia vita'

La cultura italiana sta piangendo nelle ultime ore la morte di Ezio Bosso, compositore d'orchestra affetto da diversi anni da una malattia neurodegenerativa che l'ha portato a spegnersi nella mattina del 15 maggio.

Carlo Conti, che ha ospitato Bosso nel 2016 al Festival di Sanremo del quale era presentatore quell'anno, ha speso alcune commoventi parole, rilasciate all'agenzia Adnkronos, per ricordare l'artista torinese durante la sua performance al pianoforte durante la serata sanremese: "Un dispiacere immenso. E' stato uno degli incontri più emozionanti non solo della mia carriera, ma della mia vita. Quando incontri un uomo di questo spessore, non può far altro che esserti di insegnamento".

Fu il conduttore a volere la presenza di Ezio Bosso a Sanremo quell'anno, dove realizzò un'emozionante esecuzione al pianoforte di 15 minuti che lasciò tutti senza fiato, entrando nel cuore del grande pubblico italiano.

Continua così Carlo Conti: "Il ricordo che ho di quell'ospitata sul palco di Sanremo e del successo che ebbe, è che fu un momento vero[...]che noi non avevamo minimamente preparato, è nato tutto sul palcoscenico. Ma era talmente vero e spontaneo, ed aveva una forza così unica che lo rese così forte", che ricorda il compositore anche come un grandissimo uomo che: "ha dimostrato che nessuna limitazione fisica può bloccare un cuore, un'anima e un talento così forti".

Tra coloro che hanno ricordato l'artista, anche Alba Parietti è disperata per la scomparsa di Ezio Bosso, del quale era molto amica e tra i due c'era un legame di profonda stima.