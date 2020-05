Ezio Greggio in gran forma, la foto al mare conquista il like di Belen

A 66 anni compiuti lo scorso aprile e dopo le settimane di quarantena, Ezio Greggio appare in ottima forma: l'attore e storico conduttore di Striscia la Notizia è stato al mare nei giorni scorsi, e ha pubblicato su Instagram una foto in costume da bagno, che ha conquistato un gran numero di like.

La foto è stata scattata in Costa Azzurra, e nella didascalia Ezio Greggio ha scritto: "Un po' di mare... oggi ci voleva..."

I follower del conduttore hanno espresso apprezzamento per la sua forma fisica, non pregiudicata come per tanti altri dalla forzata sedentarietà imposta dal lockdown. I commenti vanno dal classico tormentone "È lui o non è lui? Cerrrto che è lui!" a un compiaciuto "Che fisico bestiale", fino a un rassegnato "Beato te, io no". Non manca, poi, chi scherzosamente invita Ezio Greggio a smettere di trattenere il respiro.

Tra le decine di like di follower e personaggi famosi, spicca quello della showgirl Belen Rodriguez, che immaginiamo abbia particolarmente stimolato la vena narcisistica del comico, che ha alle spalle anche la regia di film come Box Office 3D (leggi qui la nostra recensione).

Il volto di Ezio Greggio è ormai indissolubilmente legato al tg satirico Striscia la Notizia: la sua carriera comprende però la conduzione di tanti altri programmi di successo sulle reti Mediaset, da Drive In a Emilio, le performance come attore in film per la tv e per il cinema, e alcune esperienze come doppiatore, come nel caso del film Il paradiso può attendere (qui la nostra recensione).