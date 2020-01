Ezra Miller in una foto insieme a Grant Gustin: i due Flash dell'Arrowverse si amano

Ezra Miller ha voluto postare su Twitter un'immagine scherzosa che lo ritrae in una posa decisamente provocatoria insieme a Grant Gustin, entrambi con i costumi di scena. Per la gioia della comunità gay i due Flash si sono finalmente incontrati al di fuori dell'Arrowverse e si abbracciano sorridendo

Chi ha visto il crossover dell'Arrowverse Crisi Sulle Terre Infinite, ha potuto assistere al fatidico incontro tra i due Flash , quello cinematografico di Miller e quello televisivo di Gustin. Nella scena, peraltro abbastanza comica, i due eroi si sono trovati l'uno di fronte all'altro e, dopo qualche commento imbarazzato riguardante i costumi, si sono ufficialmente presentati. Sono stati i vertici Warner Bros. a volere il cameo di Flash

Forse non tutti sanno che c'è stato un altro incontro tra i due, e Ezra Miller lo testimonia attraverso la pagina twitter della sua band, i Sons of an Illustrious Father. Nella foto pubblicata i due attori vestiti da Flash si abbracciano in una posa volutamente provocatoria. Miller, che si definisce apertamente queer, ha deciso di dedicare la foto a tutti i "Gay nerd di Twitter", come riportano le didascalie dell'immagine.

Un bel regalo, anche perché l'incontro tra i due era atteso da molti anni ormai.

Non è la prima foto scherzosa che ritrae i protagonisti del crossover: altri attori dell'Arrowverse hanno postato un selfie con Beebo, la simpatica creatura blu di Legends Of Tomorrow.