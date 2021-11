F Is For Family: in streaming su Netflix la quinta e ultima stagione, il cast saluta i fan

Il 25 novembre scorso ha fatto il suo debutto su Netflix la quinta stagione di F Is for Family, serie d'animazione per adulti creata da Bill Burr e Michael Price. La serie non tornerà per una sesta stagione in quanto la quinta era stata già annunciata come l'ultima per lo show e così il cast, incluso Burr, ha potuto salutare i suoi numerosi fan.

La serie, creata dal comico Bill Burr e dallo scrittore di alcuni episodi de I Simpson, Michael Price, e frutto del lavoro congiunto della Gaumont International Television e della Wild West Television, è ambientato nei lontani anni '70, e segue le irriverenti avventure della famiglia Murphy, riportandoci indietro in un'epoca in cui, secondo la descrizione fornita da Netflix: "si potevano schiaffeggiare i figli ed era consentito fumare in locali chiusi e portare una pistola in aeroporto".

F Is for Family ha esordito su Netflix nel dicembre 2015 e sette anni dopo si conclude con la quinta stagione composta in totale da otto episodi, due in meno rispetto alle passate tre stagioni (la prima era invece composta da soli sei episodi). Nel cast vocale troviamo lo stesso Bill Burr nei panni del capofamiglia, Frank Murphy, più Laura Dern, Justin Long e Sam Rockwell. Tra le principali guest star è comparso anche il compianto Michael K Williams.

Il cast ha voluto salutare i suoi fan dopo la conclusione dello show: "Grazie a tutti i fan che hanno guardato lo show. Grazie a Vince Vaughn, Peter Billingsley Victoria Vaughn, Ted Sarandos e all'incredibile team di scrittori, animatori, doppiatori e musicisti che hanno realizzato la serie. E uno speciale ringraziamento al capitano della nave, il grande Mike Price", ha dichiarato Burr.

Proprio Michael Price ha aggiunto: "Lavorare a questo show con Bill Burr e Vince Vaughn e al nostro incredibile cast e alla crew è stata la gioia più grande della mia vita".