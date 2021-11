F is For Family: ecco il trailer dell'ultima stagione della serie animata di Netflix

Dopo l'arrivo di Big Mouth 4 su Netflix, la piattaforma non si ferma. Altre le serie animate che saranno presto disponibili, e tra queste c'è F is For Family 5 di cui è finalmente arrivato un trailer.

Si tratta di un video di quasi tre minuti, che ci fa dare uno sguardo alla quinta e ultima stagione della serie. Si tratta di un prodotto creato da Bill Burr, ambientata negli anni '70. Siamo a Rustvale, dove vivono i Murphy, una sboccata famiglia irlandese-americana, di cui seguiamo le vicende. Nel cast, oltre allo stesso Burr, figurano anche Laura Dern, Justin Long, Haley Reinhart, Sam Rockwell e Debi Derryberry.

Uno dei produttori, Vince Vaughn, si è detto entusiasta di poter seguire il processo di creazione di Mike e Bill per la serie. Anche lo stesso Burr ha espresso la sua gratitudine. "Grazie ai fan che hanno seguito questo show" ha detto il creatore della serie. "Grazie a Vince Vaughn, Victoria Vaughn, Peter Billingsley, Ted Sarandos e a tutti gli INCREDIBILI sceneggiatori, artisti, animatori, montatori e musicisti che hanno reso possibile questo show. Un ringraziamento speciale va al Capitano dell'operazione: il grande Mike Price! Vi voglio bene ragazzi!"

Nel frattempo, mentre diamo un'occhiata al trailer di F is For Family che è in fondo all'articolo, possiamo attendere il suo arrivo guardando le migliori serie animate su Netflix.