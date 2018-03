Fabian Nicieza svela quello che vorrebbe vedere nel serial sui New Warriors

Come ormai saprete da tempo,ha deciso di non mandare in onda New Warriors , nuovo serial della Marvel, per via di una programmazione troppo fitta che rendeva impossibile l'inclusione dello show nel palinsesto.

Mentre i Marvel Studios sono alla ricerca di un nuovo network, Fabian Nicieza, sceneggiatore originale del fumetto, ha svelato cosa vorrebbe vedere dall'imminente serial dedicato ai New Warriors.

"Ho avuto svariate conversazioni con gli showrunner per discuterne" svela lo sceneggiatore "La televisione non è il fumetto, la serie tv deve avere una sua entità e deve essere bella nel miglior modo possibile. Il serial è una dramedy di mezz'ora, una sorta di docu-comedy show su un gruppo di giovanissimi che vivono insieme in una casa e pretendono di essere dei supereroi. Quello che penso sia l'etica di fondo dei New Warriors, che ha reso la mia run così di successo e che altri hanno avuto difficoltà nell'adattare, è stata la prospettiva stridente, appassionata e relativamente immatura che i giovani hanno quando cercano un cambiamento nel mondo. Ci deve essere l'elemento della rabbia e della passione, ma anche di ispirazione positiva, perché dovrebbero essere delle brave persone che non sanno ancora abbastanza del mondo. Spero che usino quegli elementi nello show televisivo, perché per me è il marchio di New Warriors. Se non lo fanno, saranno altre iterazioni pubblicate dalla Marvel, e c'è una ragione per cui quelle non hanno avuto successo: non avevano questo DNA al loro centro".