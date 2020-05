Fabio Fazio chiude Che Tempo Che Fa, il conduttore vicino a lasciare la Rai

E' andata in onda ieri sera l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, e secondo molti potrebbe essere anche l'ultimo episodio in onda sulle reti Rai. Alcuni rumor trapelati questa mattina, infatti, riferiscono che Fabio Fazio sarebbe ormai vicino a lasciare la Televisione di stato dopo 36 anni di servizio.

Fabio Fazio infatti è corteggiato da tempo da Discovery, ed il settimanale NuovoTV riferisce che ci sarebbero anche stati degli incontri segreti con i vertici della TV a Milano, per parlare del possibile contratto.

Il giornalista però è anche corteggiato da Urbano Cairo, che vorrebbe portarlo a La7, sebbene i rumor che volevano Massimo Giletti pronto a tornare in Rai siano stati allontanati dal diretto interessato che in un'intervista ha rinnovato la propria stima per Cairo ed attaccato duramente i dirigenti Rai.

Nella serata di ieri tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa ci sono stati Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona, ma anche il professor Roberto Burioni, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, Paola Perego e Roberto Saviano.

Fazio ha voluto ringraziare la Rai e tutti coloro che hanno collaborato con lui in questa difficile stagione fortemente segnata dall'emergenza sanitaria: "purtroppo è la nostra ultima puntata per questa stagione. Erano previste trentadue puntate, questa era invece la trentatreesima addirittura, in cui saremo insieme. Ci rivedremo alla prossima stagione" ha affermato.