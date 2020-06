Fabio Fazio sbotta contro la RAI: 'Superato ogni limite', addio vicino?

Continua a tenere banco in casa Rai il possibile addio di Fabio Fazio. Il presentatore e giornalista di Che Tempo Che Fa ha concesso un'intervista ad Il Fatto Quotidiano, dove ha letteralmente sbottato nei confronti della TV pubblica, a cui ha lanciato delle stoccate non di poco conto.

“Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile, da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti” ha affermato Fazio, a seguito dei rumor su una presunta norma anti-Fazio che vorrebbe introdurre il presidente. Fabio si è detto "stufo di dovermi difendere per il mio lavoro".

“Vengo da una famiglia di impiegati, conosco il valore del denaro. Prendo due milioni l’anno, uno lo do orgogliosamente in tasse. So di essere fortunato ma nessuno regala nulla. A inizio carriera prendevo 25mila lire a settimana e non mi permettevo neanche il taxi dalla stazione alla Rai" ha continuato, ripercorrendo la sua carriera. L'ex conduttore di Sanremo si è detto rispettoso nei confronti delle scelte editoriali che prenderà la Rai, "ma la norma anti-Fazio no. Hanno chiesto a tutti di ridursi il compenso ed ho accettato. Solo io, però”.

Il destino di Che Tempo Che Fa è quindi appeso ad un filo, e Fabio Fazio ha affermato che "tornerò a Rai 3 solo se c'è un accordo ed un progetto, se no resto a Rai 2". A riguardo ha affermato che "sto lavorando a un nuovo progetto per Rai3, una storia agiografica della tv per il 2021-2022”.

Alcune indiscrezioni trapelate qualche settimana fa parlavano di un Massimo Giletti pronto a prendere il posto di Fazio a Che Tempo Che Fa, ma proprio quest'ultimo ha allontanato il ritorno in Rai.