Fabio Fazio sibilino sul futuro in Rai: 'ho il contratto in scadenza a maggio'

Anche quest'anno, è ricominciata la telenovela sul contratto di Fabio Fazio e la Rai. Il conduttore, che nella serata di ieri è tornato in studio a Che Tempo Che Fa dopo due settimane di pausa a causa di un intervento chirurgico, ha colto al balzo un assist di Paolo Mieli.

"Io non lo so. Io finisco a maggio, poi non so cosa farò. Adesso ci penso…“ ha affermato Fazio.

Inutile dire che la frase è rapidamente finita sul web, ma ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni sul suo futuro c'ha pensato lo stesso account ufficiale Twitter di Che Tempo Che Fa che, come mostriamo nel tweet presente in calce, ha ripreso il video della battutina.

I più attenti hanno notato che evidentemente non si trattava di una semplice battuta, ed hanno sottolineato come a breve scadrà anche la governance della Rai ed il mandato dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Tutti i talent sotto contratto ed in scadenza quindi dovranno fare i conti con questa fase transitoria in attesa di capire cosa deciderà la politica.

Inoltre, la nuova politica adottata dalla Rai prevede che un conduttore non possa più essere anche produttore di un programma televisivo, come accade appunto con Fazio. Tra gli altri conduttori con contratti in scadenza c'è anche Amadeus, per cui si parla di un Ama-Ter a Sanremo 2022.

Anche l'anno scorso si era parlato di un possibile addio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.