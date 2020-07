Fabio Fulco si sposa: 'Finalmente realizzo il sogno di costruire una famiglia'

Fabio Fulco ci ha messo un bel po' a superare la fine della sua relazione con Cristina Chiabotto durata più di 10 anni ma, ora sembra finalmente aver trovato la serenità con la sua nuova compagna Veronica Papa con cui ha trascorso anche il complesso periodo del lockdown.

Le giornate condivise hanno permesso di rafforzare il loro rapporto e hanno portato alla felice decisione di sposarsi. L'attore in una recente intervista ha detto: "Durante il lockdown tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio".

Fulco ha poi raccontato i momenti del loro primo tenero incontro e la grande sintonia di intenti e il desiderio di costruire una famiglia: "L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli".

Dunque nonostante la grande differenza d'età il rapporto tra i due sembra proseguire a gonfie e sembra finalmente superata l'amarezza della fine della relazione con l'ex Miss Italia su cui dice:

"Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto da modo in cui questo è accaduto”. Poi ha aggiunto: “Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi".

