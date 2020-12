Fabio Volo contro Fedez: 'La beneficenza non si spiattella in pubblico'

Ogni giorno è quello giusto per far polemica e Fabio Volo non ha perso l'occasione per ricordarcelo. Nelle ultime ore il noto scrittore ha infatti preso di mira Fedez che ha deciso di donare 5 pacchetti da 1000 Euro l'uno a riders, senzatetto e camerieri a Milano.

Nel corso della sua trasmissione radiofonica, Volo ha sottolineato che a suo avviso la beneficenza non si fa in maniera così plateale, soprattutto se il denaro donato "dal Babbo Natale in Lamborghini" è stato ottenuto attraverso una raccolta fondi che ha coinvolto più persone: "Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri".

Subito dopo Fedez ha tentato di far valere le sue ragioni, sottolineando che i metodi di distribuzione del denaro non sono stati scelti da lui e che il suo unico scopo era quello di aiutare gli altri: "In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare. Ma la mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato".

Intanto, Fedez ha vinto la sua causa contro il Codacons, venendo così scagionato dalle accuse che gli erano state rivolte dall'associazione dei consumatori.