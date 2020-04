Fabio Volo e il suo show in quarantena: ecco The Orchite Show

Fabio Volo ha annunciato il suo nuovo programma adatto alla quarantena e intitolato The Orchite Show. Il conduttore radiofonico non solo continua a trasmettere da casa su Radio Deejay, ma ora ha ideato un programma di mezzora che unisce personaggi comuni e famosi, da Michelle Hunziker a J-AX, da Antonio Cassano a Rocco Siffredi.

"Non si tratta di un programma tv e non è una diretta Instagram. Non è niente, come al solito succede quando ci sono di mezzo io, è una cosa fatta in casa; ho solo pensato che potesse essere un modo leggero e affettuoso di narrare questo momento assurdo che tutti noi stiamo vivendo. Non lavoro in tv da tanti anni e sono un po' arrugginito ma i risultati sono una sorpresa anche per me".



Un'idea interessante per poter intrattenere le persone in un modo un po' diverso:"I super ospiti sono tutti miei amici e finché non finisco la rubrica posso andare avanti. Si tratta di un programma a budget zero e i numeri sinora sono importanti. Il paradosso è che mi posso permettere certi personaggi perché non ci sono soldi".

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Volo spiega qual è stata la molla che l'ha spinto a creare The Orchite Show:"Ho iniziato per noia, dopo aver esaurito tutte le ricette fatte in casa possibili [...] Finito il menù ho cambiato genere. Mi piace pensare che The Orchite Show possa diventare un programma che ricordi quello che abbiamo vissuto: perché ci sono gli spaccati di vita quotidiana, i video virali che ci arrivano su WhatsApp, le emozioni e le sensazioni della quarantena".

