Fabrizio Corona accusa la Rai: 'mi ha censurato e vi ha preso in giro'

L’attesa intervista di Fabrizio Corona a Nunzia De Girolamo è andata in onda ieri sera ed ha suscitato come prevedibile le reazioni dei tifosi e del pubblico per la rivelazioni del Re dei Paparazzi. Tuttavia, la gestione della chiacchierata non sembra essere andata a genio a Corona che si è sfogato su Instagram.

Con una storia infatti Corona lamenta di essere stato censurato dalla TV pubblica: “sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire” ha affermato, riferendosi al calcio scommesse che sta investendo il nostro campionato da qualche giorno.

Poco dopo è partito l’attacco diretto alla TV di Viale Mazzini: “a un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda.Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c... voi e me” ha affermato Corona, secondo cui la TV oggi “bisogna farsela da soli”.

“Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione” conclude il post.