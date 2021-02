Fabrizio Corona ed Asia Argento di nuovo insieme: la passione è inarrestabile

Fabrizio Corona ed Asia Argento sono tornati di nuovo insieme. Dopo essersi definiti "amici con turbamento", i due si sono lasciati andare alla passione e su Instagram hanno pubblicato una serie di scatti che lasciano poco spazio all'immaginazione ed a possibili interpretazione.

Fabrizio Corona ha pubblicato uno scatto in cui lo si vede abbracciare l'attrice che, però, dal suo canto, ha pubblicato un selfie in cui l'ex Re dei paparazzi le dà un bacio sulla guancia. Insomma, ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che i due siano tornati insieme, ed a quanto pare la passione è irresistibile.

Come osservato dagli esperti di gossip, però, in tutto ciò si sono completamente perse le tracce di Lia Del Grosso, che avrebbe dovuto sposare Corona prossimamente. Fabrizio evidentemente ha dimenticato le nozze.

Le prime foto di Asia Argento e Fabrizio Corona erano state pubblicate su Instagram lo scorso mese, ma in molti avevano scommesso sul fatto che si trattasse di una semplice amicizia e non di un ritorno di fiamma, come poi si è rivelato. I primi messaggi di Corona ad Asia Argento erano arrivati lo scorso Settembre, quando nel corso di un'intervista a Live Non è la D'Urso le aveva promesso che le avrebbe fatto "rivedere le stelle".