Fabrizio Corona a Belve: "Carlos sta male, ha una malattia generica"

Grazie a Belve di Francesca Fagnani, Fabrizio Corona torna in Rai dopo quasi undici anni. Durante l’intervista con la giornalista, l’ex Re dei paparazzi si è aperto ed ha affrontato anche dei temi molto delicati legati alla sua vita privata.

In particolare, ha svelato che il figlio Carlos che ha avuto con Nina Moric soffre di una malattia generica che lo fa stare male. Francesca Fagnani gli ha anche chiesto come affronta il malessere del figlio, e Corona ha tirato fuori il suo spirito da combattente: “ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza, devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Corona ha anche parlato del rapporto che ha la moglie Nina Moric con suo figlio, ed a riguardo ha affermato che “non lo vede mai, ma non riesco a colpevolizzarla o odiarla perchè so che nel suo profondo nei pochi momenti di lucidità sta male perchè non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Ovviamente, Francesca Fagnani gli ha anche fatto una domanda sul presunto matrimonio con Giacomo Urtis: a riguardo Corona ha affermato che “stiamo organizzando”. "Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi. Magari ora che diventerà donna, potrebbe essere. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione” ha concluso.