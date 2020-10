Fabrizio Corona furioso da Barbara D'Urso, che toglie il collegamento

Nella puntata di Live - Non è la D’Urso in onda ieri sera, è andato in scena uno scontro tra Fabrizio Corona e la presentatrice. L’ex Re dei paparazzi è infatti esploso di rabbia in collegamento, al punto che Barbara D’Urso è stata costretta a chiudere la diretta.

La motivazioni sono da ricercare nella telefonata pubblicata da Nina Moric su Instagram, che ha fatto discutere nell’ultima settimana.

Corona ha parlato dell’intera vicenda, ed ha definito “gravissimo quello che è successo lunedì. Sia da parte di Nina che da parte del suo avvocato, radiato dall’albo. In quel post ci sono almeno sette reati”.

Sulle minacce di morte che si sentono nell’audio, Corona afferma che “è uno sfogo in un messaggio vocale a distanza, non facciamo i retorici. E’ stato un momento in cui ero fuori di me per quello che ha fatto a mio figlio. Certo, non sarei andato a casa sua e fracassargli la testa perchè trent’anni di galera non me li vado a fare, ma voi l’avete ascoltata la sua voce? Lei è stata stuprata da suo padre, dalla madre, picchiata da quello e da quell’altro. Secondo te, io prendevo e dicevo quelle parole così, in quel modo?”.

Corona ha anche raccontato di una vacanza in Zanzibar in cui Carlos fu ricoverato. L’informazione gli arrivò in carcere: “era successo quando era in Zanzibar con Nina e Favoloso. Ci messo sotto mesi per rimettere a posto mio figlio, otto. Ci sono fior di persone che sono con me da quattro, cinque mesi e che hanno visto Carlos nel mese di giugno e non credevano ai loro occhi”.

Barbara D’Urso ha affermato che Corona ha detto “delle cose che non ci aspettavamo, dobbiamo chiudere il collegamento, mi dispiace”. Fabrizio Corona ha chiuso dicendo che “se non mi fai parlare adesso, io con te non parlerò più”.

Il tono del collegamento è stato radicalmente differente rispetto alla proposta di Corona a Barbara D’Urso di qualche settimana fa.